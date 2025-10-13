Tonali Juve rivelazione sul futuro del mediano della Nazionale | Potrebbe avere una traiettoria simile a Donnarumma Cosa succede

Tonali Juve, l’analisi de Il Giornale gela i tifosi: tra ingaggio monstre e la valutazione del Newcastle, l’operazione è fuori portata per i club di Serie A. Un sogno che infiamma i tifosi, una suggestione di mercato che torna ciclicamente a far battere il cuore. Il possibile ritorno di Sandro Tonali in Serie A è uno dei temi caldi di questo mese di ottobre, tradizionalmente dedicato ai rinnovi di contratto. Ma un’analisi de Il Giornale riporta tutti con i piedi per terra: per quanto affascinante, l’ipotesi di rivedere il centrocampista della Nazionale con la maglia della Juventus è, al momento, del tutto impraticabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

