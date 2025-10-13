Tonali Juve rivelazione sul futuro del mediano della Nazionale | Potrebbe avere una traiettoria simile a Donnarumma Cosa succede
Tonali Juve, l’analisi de Il Giornale gela i tifosi: tra ingaggio monstre e la valutazione del Newcastle, l’operazione è fuori portata per i club di Serie A. Un sogno che infiamma i tifosi, una suggestione di mercato che torna ciclicamente a far battere il cuore. Il possibile ritorno di Sandro Tonali in Serie A è uno dei temi caldi di questo mese di ottobre, tradizionalmente dedicato ai rinnovi di contratto. Ma un’analisi de Il Giornale riporta tutti con i piedi per terra: per quanto affascinante, l’ipotesi di rivedere il centrocampista della Nazionale con la maglia della Juventus è, al momento, del tutto impraticabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tonali - juve
Tonali Juve è il grande sogno dell’estate bianconera: Comolli non ha ancora abbandonato del tutto questa pista! Cosa può succedere
Pjanic: "Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità. Io di nuovo in Italia? Perché no"
Toni: "Juve, ti servono Tonali e Chiesa. Così sarai da scudetto"
#Tonali alla #Juventus? L’affare è quasi impossibile - X Vai su X
Tonali resta l’obiettivo numero uno della Juve La verità e tutti i retroscena sul suo futuro - facebook.com Vai su Facebook
Tonali Juve: rimane il forte interesse! Assalto a gennaio o a giugno? Ecco la verità, e spunta anche un retroscena sul cambio in dirigenza - Tonali Juve: forte interesse per il centrocampista del Newcastle, assalto a gennaio o giugno? Riporta juventusnews24.com
Italia, Tonali lascia la porta aperta alla Juventus: “Tutto è possibile”. La rivelazione di Carnesecchi su Donnarumma - Italia, alla vigilia della sfida con l'Estonia valida per le qualificazioni Mondiali, Tonali lascia le porte aperte alla Serie A e alla Juventus. Da sport.virgilio.it