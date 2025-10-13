Tomasson pesantemente criticato | Danese bas**rdo! Ecco il motivo

L'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson non sta vivendo benissimo il suo periodo da ct della Svezia. Ecco cosa è successo con i tifosi svedesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomasson pesantemente criticato: “Danese bas**rdo!”. Ecco il motivo

In questa notizia si parla di: tomasson - pesantemente

La Svezia rischia di stare fuori dal Mondiale, i tifosi chiedono le dimissioni di Jon Dahl Tomasson: "Danese bastardo!" - La nazionale di Gyokeres e Isak ha perso ieri in casa contro la Svizzera: è quarta nel gruppo B Un punto in tre partite. Si legge su msn.com