Tomasi si impone a Pieve e Caprese | così il voto
A Pieve Santo Stefano ha ottenuto il 54 per cento delle preferenze mentre a Caprese ha superato il 52. Alessandro Tomasi è il candidato che hanno scelto gli aventi diritto dei due capoluoghi della Valtiberina.Così hanno votato a Pieve Santo StefanoCosì hanno votato a Caprese Michelangelo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
