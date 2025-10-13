Tomasi e la telefonata a Giani per congratularsi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025

Una telefonata per congratularsi: l'avversario di centrodestra, Alessandro Tomasi, ha chiamato il governatore rieletto, Eugenio Giani. La chiamata è arrivata proprio durante il discorso che stava facendo sul palco. "Mi ha fatto auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo insieme. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

