Tomasi e la telefonata a Giani per congratularsi
Una telefonata per congratularsi: l'avversario di centrodestra, Alessandro Tomasi, ha chiamato il governatore rieletto, Eugenio Giani. La chiamata è arrivata proprio durante il discorso che stava facendo sul palco. "Mi ha fatto auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo insieme.
In questa notizia si parla di: tomasi - telefonata
In Toscana il centrosinistra vince ancora: Eugenio Giani è stato rieletto presidente della regione, superando l'avversario di centrodestra Alessandro Tomasi con circa il 54
Le prime dichiarazioni di Giani riconfermato in Toscana: «Ha vinto una regione illuminata e progressista» - Le congratulazioni social di Giorgia Meloni che ringrazia lo sfidante, il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi