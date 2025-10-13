Tomasi conquista Poppi Pratovecchio e Subbiano
Altri tre comuni del Casentino hanno concluso lo spoglio e in tutti e tre i casi a vincere è stato il candidati di centro destra. Si tratta dei comuni di Poppi, Pratovecchio e di Subbiano. A Pratovecchio Tomasi ha guadagnato il 52,95 di preferenze, Giani il 44,63 per cento e Bundu il 2,42. A. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Solo 16 anni e un talento che emoziona: Alessandro Tomasi commuove i giudici di X Factor 2025 cantando “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Standing ovation e quattro sì ai Bootcamp. Una voce che conquista e fa piangere la giuria: il viaggio verso le L - facebook.com Vai su Facebook