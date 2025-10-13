Tomasi conquista Poppi Pratovecchio e Subbiano

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025

Altri tre comuni del Casentino hanno concluso lo spoglio e in tutti e tre i casi a vincere è stato il candidati di centro destra. Si tratta dei comuni di Poppi,  Pratovecchio e di Subbiano.  A Pratovecchio Tomasi ha guadagnato il 52,95 di preferenze, Giani il 44,63 per cento e Bundu il 2,42. A. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

