Tomasi conquista Castiglion Fibocchi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrutinio concluso a Castiglion Fibocchi dove Alessandro Tomasi ha conquistato la maggioranza dei voti con il 53,66 per cento. Giani si ferma al 43,53. Bundu si ferma a 2,81 per cento.Così hanno votato a Castiglion Fibocchi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

