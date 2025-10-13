Tomasi conquista Castiglion Fibocchi
Scrutinio concluso a Castiglion Fibocchi dove Alessandro Tomasi ha conquistato la maggioranza dei voti con il 53,66 per cento. Giani si ferma al 43,53. Bundu si ferma a 2,81 per cento.Così hanno votato a Castiglion Fibocchi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Alessandro Tomasi, sedicenne rivelazione dell'ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante
Solo 16 anni e un talento che emoziona: Alessandro Tomasi commuove i giudici di X Factor 2025 cantando “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Standing ovation e quattro sì ai Bootcamp. Una voce che conquista e fa piangere la giuria: il viaggio verso le L - facebook.com Vai su Facebook
Castiglion Fibocchi; terminare le opere di efficienza energetica dell'illuminazione pubblica - Il sindaco Marco Ermini sottolinea i tanti vantaggi di questo importante intervento: "Questa iniziativa non solo migliora la sicurezza della viabilità, grazie a un'illuminazione più efficiente, ma ... Si legge su lanazione.it