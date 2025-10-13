TNA | La WWE ha imposto un contestatissimo risultato di Bound for Glory

A Bound For Glory del 12 ottobre 2025, Leon Slater e Je’Von Evans si sono affrontati per il titolo X-Division Championship in quello che doveva essere uno degli incontri più attesi della serata. Il match, parte della collaborazione in corso tra la TNA e NXT, ha regalato momenti di grande wrestling, ma il finale ha lasciato l’amaro in bocca ai fan presenti. L’incontro si è concluso con un pareggio per scadenza del tempo limite, una decisione che ha scatenato immediata contestazione. Il pubblico ha iniziato a intonare cori di “Bullshit”, manifestando chiaramente il proprio disappunto per un epilogo così poco soddisfacente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: La WWE ha imposto un contestatissimo risultato di Bound for Glory

