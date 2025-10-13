TNA | Kelani Jordan difende con successo il titolo Knockouts contro Indi Hartwell a Bound For Glory

Il TNA Knockouts World Championship resta ancora nelle mani di una Superstar di NXT. Il grande evento di TNA Wrestling,  Bound For Glory, si è svolto domenica 12 ottobre 2025 al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts. La Superstar di NXT,  Kelani Jordan, ha difeso con successo il titolo contro  Indi Hartwell  in un incontro che ha segnato un importante momento di collaborazione tra i brand  NXT  e  TNA. L’atmosfera era carica di emozione: la famiglia di Indi Hartwell è volata dall’Australia per assistere dal vivo, e le presentazioni sul ring hanno reso l’incontro ancora più speciale. Can @indihartwell bring the TNA Knockouts World Championship HOME to TNA Wrestling?! WATCH #TNABoundForGlory on TNA+: pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

