TNA | Inizia una nuova era Mike Santana batte Trick Williams e diventa campione del mondo

Il main event del PPV Bound for Glory quest’anno ha visto il titolo mondiale TNA in palio tra Trick Williams e Mike Santana, con quest’ultimo desideroso di rappresentare al meglio gran parte del roster TNA stufo di vedere un campione “estraneo”. Un match carico di significato, culmine di una rivalità che va avanti da qualche mese con Santana che ha fallito l’assalto al primo match singolo ad NXT e anche il triple threat di Slammiversary. Questa notte, in un arena gremita con tanto di record di spettatori, anche una spettatrice speciale per Santana con la figlia presente a bordo ring. Arroganza contro voglia di rivalsa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Inizia una nuova era, Mike Santana batte Trick Williams e diventa campione del mondo

In questa notizia si parla di: inizia - nuova

Sampdoria, 29 convocati per Ponte di Legno: inizia la nuova era Donati

Dogecoin (DOGE) rompe le resistenze: inizia una nuova fase rialzista?

Juventus Women, inizia la nuova stagione: raduno, convocate e amichevoli da non perdere

Inizia la nuova rassegna del DiSabato con LUMIÈRE - L'AVVENTURA DEL CINEMA: 120 brevissimi film inediti firmati dai padri del cinema, restaurati dal laboratorio "L'immagine ritrovata" della Cineteca di Bologna e raccontati da Valerio Mastandrea ? Le - facebook.com Vai su Facebook

Inizia una nuova puntata dell'#Indignatospeciale su RTL 102.5, #buonadomenica #12ottobre. Partiamo dalla tregua in Medioriente, quali le prospettive? ? 02 25 15 15 per intervenire in diretta 378 378 1025 per un messaggio LIVE Link in BIO - X Vai su X

Il Lomello inizia in casa Nuova era per il Vistarino Il Penarol parte con l’Odb - Prende il via oggi pomeriggio il campionato di Seconda categoria: nel girone J, quello lodigiano, sono inserite due squadre pavesi, l’Atletico Miradolo – che esordirà contro il San Fiorano – e la ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Inizia una nuova era: la Puglia scelga un copione diverso - Non si tratta di una semplice alternanza politica, ma di una vera e propria metamorfosi della realtà globale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it