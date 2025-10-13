TNA | Il futuro è già qui! Spettacolare match tra Leon Slater e Je’Von Evans rovinato da una stable
Bound for Glory è stato teatro anche per un match che si potrebbe definire storico pensando al futuro, il primo tra Leon Slater e Je’Von Evans, ma è facile immaginare possa essere il primo di tanti che vedremo nei prossimi anni e decenni. Quasi secondario in un match così tanto atteso il titolo X-Division in palio. Due giovani star che stanno strabiliando nei loro match, due ragazzi molto simili tra loro per stile di combattimento, due ragazzi che nelle scorse settimane hanno prima condiviso il ring facendo team e poi si sono affrontati a NXTvsTNA Showdown nel Survivor Series match con Slater che si è preso un piccolo vantaggio psicologico eliminando proprio Evans. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
TNA: In futuro altre puntate di iMPACT! in diretta? - La TNA Wrestling ha fatto qualcosa di grande il 23 gennaio, trasmettendo il suo primo episodio live di iMPACT! Si legge su spaziowrestling.it