Ti sgozzerò La ex del rapper italo dominicano Faneto picchiata e minacciata di morte lo denuncia alla polizia per violenze e stalking

Milano, 13 ottobre 2025 – " Ricordati che morirai, non vali nulla. Ma prima sarai sc.. da tutti i miei amici. Sei una m.”. È questo il tenore degli insulti e delle minacce rivolte dal rapper italo-dominicano Faneto all’ex fidanzata, Alessandra, che in un crescendo di ricatti e violenze verbali sarebbe poi passato agli atti e l’avrebbe brutalmente picchiata. È quanto ha denunciato la ragazza, che sui social ha mostrato, alcuni giorni dopo aver presentato denuncia per violenze, minacce e stalking alle forze dell’ordine, i lividi delle presunte percosse ricevute sul Web, ricevendo oltre un milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

