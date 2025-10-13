Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina La frase choc pronunciata da un bambino di 9 anni in una scuola allo Zen di Palermo

«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina ». A dire questo, riferendosi al 21enne freddato mentre stava lavorando nel suo locale a Palermo, è stato un bambino di 9 anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen, lo stesso quartiere dove vive il fermato per l’omicidio, Gaetano Maranzano di 28 anni, che ha confessato di avere sparato. A riferirlo è stato un insegnante della scuola Falcone al sit-in, davanti alla Prefettura, dove si è fermato il corteo di mille persone, che ha sfilato in una marcia silenziosa con le candele accese e i cartelli in alto per dire basta alla violenza. «Ormai il quartiere è fuori controllo». 🔗 Leggi su Open.online

