Ti apparteresti con me in macchina? | così una 15enne viene adescata dagli adulti in una chat online
“Sei mai stata con uno più grande?”“Mi manderesti una foto?”“Hai un bel sederino?”“Che taglia di seno porti?”“Se ci vediamo ti apparti in macchina con me?”Il mondo delle chat online, anche di quelle non esplicitamente erotiche, per una ragazza minorenne è anche questo. Un baratro in cui centinaia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: apparteresti - macchina
"Ti apparteresti con me in macchina?": così una 15enne viene adescata dagli adulti in una chat online - Dietro a chat non pornografiche e apparentemente innocue si nasconde un mondo oscuro di adescamenti e abusi psicologici: adulti che fingono normalità per carpire la fiducia di ragazze minorenni ... riminitoday.it scrive