Thuram sempre ironico una storia social per chiamare al rientro i compagni | Per favore mi sto…

Avrebbe dovuto essere in ritiro con la nazionale francese, ma invece Marcus Thuram si trova ad Appiano Gentile, impegnato in un programma personalizzato di terapie. L’attaccante dell’ Inter sta recuperando dal risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha costretto al forfait, e in questi giorni lavora in solitaria per tornare al meglio in vista della ripresa del campionato. Il francese, arrivato al centro sportivo nerazzurro con un giorno d’anticipo rispetto al previsto, ha mostrato grande senso di responsabilità, scegliendo di anticipare il rientro per accelerare il recupero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Una vera e propria disfatta, quella della Juventus che ieri è crollata in maniera imbarazzante in casa contro l'Empoli, salutando la Coppa Italia ai quarti di finale.
Oltreoceano, negli Usa, in queste situazioni si dice "game recognizes game" che, in sintesi, non sarebbe altro che il rispetto reciproco tra campioni.