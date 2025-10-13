Thuram parla il medico dell’Inter | Averlo contro la Roma è complicato

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che riporta al campionato, e la ripartenza per la Roma è delle più prestigiose. La sfida all’Inter è un vero e proprio banco di prova per i giallorossi, primi in classifica e chiamati a dimostrare di potersela giocare anche con le big della Serie A, per ottenere il piazzamento Champions e sognare magari anche qualcosa in più. Domani la ripresa degli allenamenti a Trigoria, dove si avrà un nuovo update sul recupero degli acciaccati, mentre in casa nerazzurra il focus da questo punto di vista è tutto su Marcus Thuram, ai box dopo l’infortunio alla coscia rimediato contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

