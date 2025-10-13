Thuram Juve, ottimo impatto con la Francia per il centrocampista: tutti i numeri sulla sfida contro l’Islanda. Un quarto d’ora per dimostrare di essere tornato. Khéphren Thuram ha risposto presente alla chiamata della Francia, offrendo uno spezzone di partita di grande qualità e sostanza nel pareggio per 2-2 contro l’Islanda. Per il centrocampista della Juve, reduce dai recenti problemi fisici, è un segnale importantissimo in vista della ripresa del campionato. Entrato in campo al 75? minuto al posto di Camavinga, il centrocampista bianconero ha subito messo in mostra le sue doti, sia fisiche che tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, ottimo impatto con la Francia per il centrocampista bianconero! Pochi minuti nella sfida contro l’Islanda ma grandi numeri