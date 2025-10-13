Thuram Juve ottimo impatto con la Francia per il centrocampista bianconero! Pochi minuti nella sfida contro l’Islanda ma grandi numeri
Thuram Juve, ottimo impatto con la Francia per il centrocampista: tutti i numeri sulla sfida contro l’Islanda. Un quarto d’ora per dimostrare di essere tornato. Khéphren Thuram ha risposto presente alla chiamata della Francia, offrendo uno spezzone di partita di grande qualità e sostanza nel pareggio per 2-2 contro l’Islanda. Per il centrocampista della Juve, reduce dai recenti problemi fisici, è un segnale importantissimo in vista della ripresa del campionato. Entrato in campo al 75? minuto al posto di Camavinga, il centrocampista bianconero ha subito messo in mostra le sue doti, sia fisiche che tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rabiot e Thuram, contro in Juve-Milan e compagni in una super Francia - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus, Tudor: "Mi aspetto una grande Juve, Thuram e Bremer col Milan" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Thuram sempre al top: il centrocampista della Juve brilla anche con la Francia. Il recap della sua prestazione contro l’Azerbaigian - Thuram ha giocato tutti i 90 minuti in Francia Azerbaigian, offrendo una buonissima prestazione al fianco di Rabiot e dando segnali positivi Ottime notizie arrivano dal fronte Nazionali per la Juventu ... Lo riporta juventusnews24.com
Juventus, Thuram titolare con la Francia. E Mbappé va ko - Da monitorare le condizioni del fuoriclasse del Real Madrid, che tra una decina di giorni sfiderà la Juv ... ilbianconero.com scrive
Thuram, Juve mon amour! No al quadruplo dei soldi e retroscena Psg: cosa c'entra Kolo Muani - Intanto perché si registra la reciproca ferrea volontà di proseguire insieme, senza richieste di aumenti o rinnovi in regalo come condicio sine qua non per restare. Riporta tuttosport.com