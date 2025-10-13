Thuram Inter Piero Volpi si pronuncia sul centravanti | Viviamo queste settimane con grande apprensione
Inter News 24 Thuram Inter, Piero Volpi si è pronunciato preoccupato per il rientro del centravanti: le ultime sull’attaccante nerazzurro. Il recupero di Thuram è uno dei temi più discussi in casa Inter. Il responsabile dell’area medica del club, Piero Volpi, ha aggiornato i tifosi sulle condizioni dell’attaccante francese durante la puntata n.773 di ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento. IL RECUPERO – «Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
