Thuram Inter Piero Volpi si pronuncia sul centravanti | Viviamo queste settimane con grande apprensione

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter, Piero Volpi si è pronunciato preoccupato per il rientro del centravanti: le ultime sull’attaccante nerazzurro. Il recupero di Thuram è uno dei temi più discussi in casa Inter. Il responsabile dell’area medica del club, Piero Volpi, ha aggiornato i tifosi sulle condizioni dell’attaccante francese durante la puntata n.773 di ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento. IL RECUPERO – «Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram inter piero volpi si pronuncia sul centravanti viviamo queste settimane con grande apprensione

© Internews24.com - Thuram Inter, Piero Volpi si pronuncia sul centravanti: «Viviamo queste settimane con grande apprensione»

Altre letture consigliate

thuram inter piero volpiInter, il responsabile dell’area medica Volpi: “Thuram contro la Roma? Mai dire mai. Esposito mi ricorda Aldo Serena” - Le parole di Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, sul possibile rientro di Marcus Thuram in occasione del match contro la Roma ... Come scrive gianlucadimarzio.com

thuram inter piero volpiInter, Volpi: "Thuram? Averlo con la Roma è complicato, ma mai dire mai" - Il responsabile dell'area medica dei nerazzurri ha parlato delle condizioni dell'attaccante in vista della gara di sabato nel corso di un'intervista ... Scrive ilromanista.eu

thuram inter piero volpiInfortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Thuram Inter Piero Volpi