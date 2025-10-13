Thuram il simpatico messaggio ai compagni in nazionale | Mi annoio potete tornare? – FOTO

Inter News 24 Thuram, il simpatico messaggio ai compagni impegnati in nazionale per la sosta di ottobre: «Mi annoio, potete tornare?» – FOTO. In questi giorni il suo posto sarebbe dovuto essere nel ritiro della Francia, a lottare per un posto da titolare con la maglia dei Bleus. Il destino, invece, ha costretto Marcus Thuram a un programma diverso: terapie e lavoro personalizzato ad Appiano Gentile. L’attaccante dell’Inter sta infatti proseguendo il suo percorso di recupero per smaltire il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra che lo tiene fermo ai box. Lavoro extra e grande determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram, il simpatico messaggio ai compagni in nazionale: «Mi annoio, potete tornare?» – FOTO

