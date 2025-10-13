Thuram e il messaggio ai compagni in nazionale | Tornate che mi annoio

Milano, 13 ottobre 2025 – La Serie A è ancora ferma per la sosta per le nazionali, con la ripresa in programma per questo fine settimana. Tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli si stanno giocando tantissime partite in giro per il mondo, ma c'è chi, come Marcus Thuram, è rimasto al centro base della propria squadra a causa dei problemi fisici. Il francese, infatti, è alle prese con un infortunio alla coscia, che lo terrà fuori anche per la sfida contro la Roma, in programma per sabato alle 20:45. Per questo, il numero 9 nerazzurro si trova ad Appiano Gentile e sta lavorando per recuperare dal problema muscolare e tornare disponibile il prima possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

