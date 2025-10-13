This is me 2025 ospiti e anticipazioni | una cantante e un ex calciatore | Spoiler

Oggi 13 ottobre negli studi televisivi è stato registrato un altro pezzo di This is me 2025 che presto vedremo andare in onda. La prima puntata verrà trasmessa su Canale 5, in prima serata, mercoledì 15 ottobre. Quali erano gli ospiti? Cosa accadrà? Grazie alle talpe siamo in grado di fornirvi nuovi spoiler. Come la scorsa settimana anche in questa puntata Silvia Toffanin ha incontrato una cantante famosa e molto amata e un calciatore che ha infiammato centinaia e centinaia di tifosi. Non si tratta però del ritorno della Pausini e di Ibra. Ecco tutte le news. Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti che si aggiungono al lungo elenco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

