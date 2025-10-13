This is me 2025 ospiti e anticipazioni | una cantante e un ex calciatore | Spoiler
Oggi 13 ottobre negli studi televisivi è stato registrato un altro pezzo di This is me 2025 che presto vedremo andare in onda. La prima puntata verrà trasmessa su Canale 5, in prima serata, mercoledì 15 ottobre. Quali erano gli ospiti? Cosa accadrà? Grazie alle talpe siamo in grado di fornirvi nuovi spoiler. Come la scorsa settimana anche in questa puntata Silvia Toffanin ha incontrato una cantante famosa e molto amata e un calciatore che ha infiammato centinaia e centinaia di tifosi. Non si tratta però del ritorno della Pausini e di Ibra. Ecco tutte le news. Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti che si aggiungono al lungo elenco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: this - ospiti
I Fantastici 4: Gli Inizi, un trailer mostra l’anteprima italiana con tanti ospiti
Noos 2005, L’avventura della conoscenza di Alberto Angela: temi, ospiti ed anticipazioni della puntata di lunedì 21 luglio
Teatro del silenzio: il mondo si ritrova a Lajatico. Ecco i grandi ospiti attesi
Telesveva. . +++SUPERMARIOSPORT LIVE: OSPITI IN STUDIO DIBENEDETTO, DAMMACCO E TRALLO+++ Ospiti in studio: Michele Dibenedetto (socio Barletta) Danilo Dammacco (direttore sportivo Bisceglie) Gigi Trallo (direttore generale Canosa) In colle - facebook.com Vai su Facebook
This Is Me 2025 con Silvia Toffanin su Canale 5: quando inizia, ospiti e anticipazioni - This Is Me 2025, il programma di successo presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5 con tanti ospiti e storie emozionanti! superguidatv.it scrive
This is me 2025 ospiti e news: una cantante famosa e un ex calciatore | Spoiler - Gli spoiler sulla seconda registrazione di This is me 2025 vedono in studio con la Toffanin due ospiti, due Big della musica e del calcio ... Come scrive superguidatv.it