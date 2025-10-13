They're wigs | vita straordinaria delle parrucche Nella storia e ora

Nella mano destra, un paio di forbici da cucina (o peggio ancora, quelle arrotondate per bambini). Nella sinistra, un pettine con i resti della scena del crimine. Il riflesso nello specchio ti costringe ad affrontare la dolorosa verità: non sei un parrucchiere. Il ricordo successivo è quello delle tue dita che corrono sulla tastiera del telefono. Nella barra di ricerca compare: “ parrucca bionda consegna veloce”. Si aprono una miriade di siti, e ti senti fortunato a vivere in un’epoca in cui le parrucche sono un altro strumento di personalizzazione. La parrucca nella storia: simboli e significati. 🔗 Leggi su Amica.it

