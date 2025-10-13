The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 3 Episode 7 Trailer | Daryl e Carol salveranno tutti?

Cinefilos.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Walking Dead: Daryl Dixonstagione 3, episodio 7: il trailer ha rivelato le audaci missioni di salvataggio di Daryl e Carol mentre i conflitti in Spagna raggiungono il culmine. Daryl Dixon – stagione 3, episodio 6 ha gettato le basi per l’ultimo disperato tentativo di Daryl di salvare Justina da El Alcázar, dopo aver fallito nel salvare lei e le altre ragazze nelle mani del gruppo. Per quanto riguarda Carol, lei si è avvicinata sempre più ad Antonio, e i due si sono scambiati un bacio verso la fine dell’episodio 6. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

