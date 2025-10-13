The Running Man | trailer ufficiale del nuovo film di Edgar Wright
Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The Running Man, il nuovo film diretto da Edgar Wright, con un cast d’eccezione guidato da Glen Powell. La pellicola arriverà al cinema dal 13 novembre, distribuita da Paramount Pictures. Il ritorno di Edgar Wright con un cast stellare. Dopo il successo di Last Night in Soho e Baby Driver, Edgar Wright torna dietro la macchina da presa con una nuova, attesissima versione di The Running Man, liberamente ispirata al romanzo di Stephen King (pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
