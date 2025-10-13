The Running Man | trailer ufficiale del nuovo film di Edgar Wright

Cinefilos.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The Running Man, il nuovo film diretto da Edgar Wright, con un cast d’eccezione guidato da Glen Powell. La pellicola arriverà al cinema dal 13 novembre, distribuita da Paramount Pictures. Il ritorno di Edgar Wright con un cast stellare. Dopo il successo di Last Night in Soho e Baby Driver, Edgar Wright torna dietro la macchina da presa con una nuova, attesissima versione di The Running Man, liberamente ispirata al romanzo di Stephen King (pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: running - trailer

the running man trailerGlen Powell fa tutto il possibile per battere un gioco truccato nel nuovo trailer di The Running Man - Con un miliardo di dollari in palio, il Ben Richards di Powell non si fermerà davanti a nulla pur di vincere, anche se i produttori pensano che non abbia alcuna possibilità. Lo riporta gamereactor.it

the running man trailerNuovo trailer per The Running Man: Glen Powell deve correre per uscire vivo dal gioco - A qualche mese dal primo assaggio, Paramount Pictures Italia ha diffuso il full trailer di The Running Man, nuovo adattamento firmato da Edgar Wright del romanzo distopico L’uomo in fuga di Stephen Ki ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Running Man Trailer