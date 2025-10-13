The Running Man | il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle sale il prossimo 13 novembre il film tratto dal romanzo "L'uomo in fuga" di Stephen King, con Glen Powell protagonista. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di The Running Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the running man il nuovo trailer italiano ufficiale del film di edgar wright

© Comingsoon.it - The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright

In questa notizia si parla di: running - nuovo

The Running Man: le cose da sapere sul nuovo film di Edgar Wright tratto dal romanzo di Stephen King

The Running Man: Edgar Wright svela la reazione di Stephen King al nuovo finale

The Running Man: trailer ufficiale del nuovo film di Edgar Wright

The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright - Nelle sale il prossimo 13 novembre il film tratto dal romanzo "L'uomo in fuga" di Stephen King, con Glen Powell protagonista. Da comingsoon.it

the running man nuovoGlen Powell fa tutto il possibile per battere un gioco truccato nel nuovo trailer di The Running Man - Con un miliardo di dollari in palio, il Ben Richards di Powell non si fermerà davanti a nulla pur di vincere, anche se i produttori pensano che non abbia alcuna possibilità. Lo riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: The Running Man Nuovo