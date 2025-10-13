The Running Man | Correre per vivere nel nuovo trailer

E’ disponibile un nuovo adrenalinico trailer di The Running Man, l’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. Lo spettacolo più seguito al momento è sempre più vicino. Il nuovo trailer di The Running Man si è palesato quest’oggi in tutto il suo splendore, tra inseguimenti, combattimenti ed un Glen Powell in forma smagliante. Guardate qui il nuovo trailer italiano di The Running Man Quando uscirà The Running Man al cinema?. Atteso inizialmente per una release cinematografica il 7 novembre 2025 ( qui potete ammirare anche il primo trailer ), il film con Glen Powell nei panni “dell’uomo che fugge” ha subito un leggero ritardo di una settimana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

