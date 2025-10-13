The Running Man | Correre per vivere nel nuovo trailer
E’ disponibile un nuovo adrenalinico trailer di The Running Man, l’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. Lo spettacolo più seguito al momento è sempre più vicino. Il nuovo trailer di The Running Man si è palesato quest’oggi in tutto il suo splendore, tra inseguimenti, combattimenti ed un Glen Powell in forma smagliante. Guardate qui il nuovo trailer italiano di The Running Man Quando uscirà The Running Man al cinema?. Atteso inizialmente per una release cinematografica il 7 novembre 2025 ( qui potete ammirare anche il primo trailer ), il film con Glen Powell nei panni “dell’uomo che fugge” ha subito un leggero ritardo di una settimana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: running - correre
Running: 7 errori comuni di chi inizia a correre (e come evitarli)
I migliori cappellini da running per correre all'asciutto per chilometri e chilometri
Scegliere il marsupio running giusto è fondamentale per correre in totale libertà, portando con sé solo l’essenziale senza fastidi o ingombri. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo trailer per The Running Man: Glen Powell deve correre per uscire vivo dal gioco - A qualche mese dal primo assaggio, Paramount Pictures Italia ha diffuso il full trailer di The Running Man, nuovo adattamento firmato da Edgar Wright del romanzo distopico L’uomo in fuga di Stephen Ki ... Lo riporta msn.com
Glen Powell fa tutto il possibile per battere un gioco truccato nel nuovo trailer di The Running Man - Con un miliardo di dollari in palio, il Ben Richards di Powell non si fermerà davanti a nulla pur di vincere, anche se i produttori pensano che non abbia alcuna possibilità. Si legge su gamereactor.it