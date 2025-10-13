Quando, ormai più di un anno fa, John Cena ha annunciato che il 2025 sarebbe stato il suo ultimo anno di attività sul ring, chiunque ha iniziato a fantasticare su chi potesse essere il suo ultimo avversario. E ora che gran parte dell’anno è alle spalle, con la data del 13 dicembre sempre più vicina e con sole quattro apparizioni prima dell’addio definitivo, la WWE è di fronte a una scelta che, in un modo o nell’altro, entrerà nella storia. Sicuramente da parte di John ci sarà la voglia di chiudere nel migliore dei modi, dopo che l’anno è iniziato con un heel turn tanto inaspettato quanto inefficace, soprattutto per la sparizione improvvisa di The Rock dai giochi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Rock: “Posso dire la mia sull’ultimo match di John Cena, ma la scelta spetta a lui”