The Odyssey Elliot Page entusiasta della reunion con Christopher Nolan | Stavolta mi sentivo me stesso
La star di Inception è tornata a essere diretta da Nolan nel suo epico viaggio omerico e stavolta si è sentita più a suo agio nei propri panni. A 15 anni di distanza da Inception, Elliot Page è tornato a collaborare con Christopher Nolan per la sua nuova fatica, l'attesissimo The Odyssey, che arriverà nei cinema nel luglio 2026. Grande eccitazione per l'attore, che stavolta si è sentito molto più a suo agio dopo la transizione. "Ero così emozionato di essere stato scelto per The Odyssey e di essere stato invitato a tornare a lavorare con lui", ha detto Page durante il panel del New York Comic-Con dedicato a X-Men: Giorni di un futuro passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
