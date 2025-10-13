The Last Frontier | recensione della serie Apple Tv+ con Jason Clarke

Nel catalogo delle serie targate Apple TV+ mancava in qualche modo il thriller d’azione con colpi di scena a ripetizione e una trama prettamente di genere. A colmare questa lacuna arriva The Last Frontier, creata da quel Jon Bokenkamp che aveva un amore successo di pubblico grazie a The Blacklist con protagonista James Spader. Trama e personaggi di The Last Frontier. La trama dello show in dieci puntate è tanto semplice quanto intrigante. Nelle foreste innevate dell’Alaska un aereo precipita. Si tratta di un volo speciale, in quanto contiene detenuti alquanto pericolosi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it