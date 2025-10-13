MILANO – Dal 10 ottobre è disponibile , pubblicato a sette anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, “Parts of Life” del 2018: un ritorno all’essenziale, il suo lavoro più autentico, profondo e personale di sempre. Kalkbrenner ha dichiarato: “Molte delle canzoni sono state scritte in un momento in cui non avevo in programma la pubblicazione di un album. In realtà avevo smesso di produrre album, ma poi ho capito quanto fosse bello creare qualcosa capace di dare un senso di unità”. Un legame che non si basa su un concetto, ma piuttosto su un atteggiamento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “The essence”, il nuovo album di Paul Kalkbrenner