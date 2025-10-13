Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In occasione della sua attesissima partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), firma un’opera che celebra il legame tra il suo universo narrativo e il pubblico italiano. Intitolata Il Salvatore nell’Arena, questa maestosa tela a olio (circa 70×60 cm) fonde la potenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tetsuo - hara

Tetsuo Hara celebra l’Italia con un dipinto in anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2025

Tetsuo Hara, il creatore di Ken il Guerriero, debutta a Lucca Comics & Games

Ken il guerriero, Tetsuo Hara realizza una fan art esclusiva per celebrare l'Italia a Lucca

tetsuo hara celebra l8217italiaTetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto - In occasione della sua attesissima partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), firma un’opera che celebra il legame tra il suo unive ... Da adnkronos.com

Niente meet&greet da migliaia di euro: ecco la vera storia dietro le opere di Tetsuo Hara - Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025: tra arte, passione e verità oltre i flame Nessuna speculazione, solo arte e riconoscenza ... Scrive spaziogames.it

Cerca Video su questo argomento: Tetsuo Hara Celebra L8217italia