Testa o croce e il paradosso del cinema d’autore | quando il mondo del cinema non incontra il pubblico

Il debutto di Testa o croce al box office italiano è stato un brusco risveglio. Dopo una calorosa accoglienza nei festival, il film ha raccolto appena 111.430 euro complessivi, un risultato deludente per un titolo lanciato con buone premesse autoriali e un cast di rilievo. Un andamento che riaccende una questione ormai cronica: il distacco sempre più evidente tra l’entusiasmo dei festival e il reale interesse del pubblico. L’illusione dei festival e la realtà delle sale. Il caso di Testa o croce non è isolato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it