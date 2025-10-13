Test Armenia per l' U21 di Baldini Diamo il massimo ho fiducia

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct degli azzurrini: "Ripartiamo da zero, abbiamo un gruppo straordinario" CREMONA - Una nazionale che vince, convince e non vuole fermarsi. L'Under 21 azzurra, dopo aver battuto la Svezia 4-0 a Cesena, si prepara per il secondo test casalingo di questa sosta dedicata agli impegni di qualificazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

test armenia per l u21 di baldini diamo il massimo ho fiducia

© Ilgiornaleditalia.it - Test Armenia per l'U21 di Baldini "Diamo il massimo, ho fiducia"

In questa notizia si parla di: test - armenia

test armenia u21 baldiniTest Armenia per l'U21 di Baldini "Diamo il massimo, ho fiducia" - 0 a Cesena, si prepara per il secondo test casalingo di questa sosta dedicata agli i ... Segnala msn.com

test armenia u21 baldiniU21: Baldini esalta gli azzurrini: "Ragazzi straordinari, allenarli è il massimo" - "Questo è un gruppo di ragazzi straordinari che hanno voglia di stare insieme e giocare: è il massimo allenarli". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Test Armenia U21 Baldini