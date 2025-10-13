Tessa Thompson rivela | Chris Hemsworth? È un bambino con i muscoli!

L'interprete di Valchiria nel MCU ha raccontato in modo ironico la sua esperienza sul set dei film dedicati alle avventure di Thor. Tessa Thompson, mentre era ospite del London Film Festival, ha parlato del suo rapporto con Chris Hemsworth, con cui ha recitato in vari progetti, tra cui i film dedicati alle avventure di Thor. L'attrice è attualmente impegnata nella promozione di Hedda, presentato in anteprima all'appuntamento britannico nelle ultime ore, che è stato diretto da Nia DaCosta ed è tratto dall'opera di Henrik Ibsen. Il divertimento sul set Parlando di Chris Hemsworth, con cui ha lavorato anche in occasione di Men in Black, Tessa Thompson ha dichiarato che lo considera: "Un bambino con i muscoli, un neonato davvero grande". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

