Terrore in centro a fuoco una palazzina di due piani

Intorno ad ora di pranzo è divampato un grosso incendio in via Nola, a San Gennaro Vesuviano. Le fiamme hanno avvolto il secondo piano di una palazzina a due livelli. Sul posto sono intervenute con le forze dell'ordine e personale di soccorso due squadre dei Vigili del fuoco del Comando.

Terrore in centro a Brindisi, dal terrazzo cade un secchio di catrame: sfiorati mamma e bimbo nel passeggino

Attacco in pieno centro, almeno 8 vittime: terrore puro

“Ha rapito la bambina”. Terrore in centro, era con la mamma: chi hanno arrestato

Ancora terrore e violenza in centro: accoltellato alla spalla, ferito un 43enne

Momenti di terrore lungo la statale 47 della Valsugana, in pieno centro a Rosà

Fiamme in una palazzina, tre persone ricoverate in ospedale e 12 sgomberate - Della Ragione ringrazia i soccorritori: "Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità"