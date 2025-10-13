Terre rare cosa fa il Pentagono per blindare la Difesa Usa

Tra Cina e Stati Uniti la tensione sta salendo di ora in ora, su un terreno, quello commerciale, che più scivoloso non potrebbe essere. Il bandolo della matassa sono sempre loro, le terre rare, il nuovo metro di misura della civiltà e del progresso. Pechino, non è il caso di dilungarsi troppo, è padrona indiscussa del 70% delle miniere ricche di materie prime strategiche sparse per il globo. Il che dà al Dragone un’arma potente in termini di esportazioni, visto che buona parta dell’industria della Difesa mondiale, ma anche quella tecnologica, dipende proprio dalla presenza sul mercato dei minerali critici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Terre rare, cosa fa il Pentagono per blindare la Difesa Usa

In questa notizia si parla di: terre - rare

Cappio finanziario sulle terre rare

A cosa mira la grande strategia cinese sulle terre rare

Clima e terre rare non bastano: perché il summit Ue-Cina delude le attese

"Le nuove restrizioni cinesi sulle terre rare e sui magneti minacciano le catene di approvvigionamento della difesa degli Stati Uniti" . Domande critiche di @GracelinBaskaran Pubblicato il 9 ottobre 2025 da @CSIS " In vista della prossima visita del Presidente - X Vai su X

Venerdì Trump ha annunciato un aumento del 100% dei dazi accusando Pechino di imporre nuove restrizioni "estremamente aggressive" alle esportazioni di terre rare Vai su Facebook

Terre rare, cosa fa il Pentagono per blindare la Difesa Usa - Tra Cina e Stati Uniti la tensione sta salendo di ora in ora, su un terreno, quello commerciale, che più scivoloso non potrebbe essere. Da formiche.net

Terre rare, quali sono e perché sono importanti per l’economia globale - Negli ultimi anni sono diventati un fattore fondamentale per l’economia e la geopolitica ... Riporta corriere.it