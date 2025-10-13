Terre rare cosa fa il Pentagono per blindare la Difesa Usa

Tra Cina e Stati Uniti la tensione sta salendo di ora in ora, su un terreno, quello commerciale, che più scivoloso non potrebbe essere. Il bandolo della matassa sono sempre loro, le terre rare, il nuovo metro di misura della civiltà e del progresso. Pechino, non è il caso di dilungarsi troppo, è padrona indiscussa del 70% delle miniere ricche di materie prime strategiche sparse per il globo. Il che dà al Dragone un’arma potente in termini di esportazioni, visto che buona parta dell’industria della Difesa mondiale, ma anche quella tecnologica, dipende proprio dalla presenza sul mercato dei minerali critici. 🔗 Leggi su Formiche.net

