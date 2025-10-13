Terra Santa confermato il pellegrinaggio di inizio gennaio | Un cammino di fede e pace
L'Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì-Bertinoro ha organizzato un pellegrinaggio di comunione e di pace in Terra Santa dal primo al 6 gennaio 2026. “In questo tempo ferito dalla guerra, il viaggio non sarà solo occasione per pregare per la pace nei luoghi sacri a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Santa Margherita di Belice, i racconti di 36 giovani autori nella terra del Gattopardo
Tra Assisi e la Santa Casa. Ecco l’antica Via Lauretana. I Cammini di San Francesco nella "Terra dei Fioretti"
A Marzabotto il Cardinale Zuppi commemora 12mila bambini uccisi in Terra Santa. L’appello dei docenti per trasformare la memoria in pedagogia: “Farlo anche a scuola”
Anche padre Francesco Patton, già Custode di Terra Santa, ha preso parte alla Veglia di preghiera per la Pace a Perugia, la sera della vigilia della Marcia della Pace PerugiAssisi. La veglia, in cattedrale, si è aperta con una fiaccolata silenziosa in memoria de - facebook.com Vai su Facebook
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @pontifex_it Per la pace in Terra Santa https://clicktopray.org/pope - X Vai su X
In San Cristoforo inaugura la mostra ‘Terrasanta 1902. Pellegrinaggio per immagini’ - A cura di Alessandro Bedini e Carla Sodini raccoglie le immagini ereditate dalla famiglia Fazzi del padre francescano Agostino Molini ... Si legge su luccaindiretta.it
Terra Santa, Madre Nazzaro (ORP): “Pace duratura per ambo le parti” - (askanews) – La situazione “per i cristiani di Terra Santa è molto difficile, è drammatica”. Lo riporta msn.com