Terra Santa confermato il pellegrinaggio di inizio gennaio | Un cammino di fede e pace

L'Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì-Bertinoro ha organizzato un pellegrinaggio di comunione e di pace in Terra Santa dal primo al 6 gennaio 2026. “In questo tempo ferito dalla guerra, il viaggio non sarà solo occasione per pregare per la pace nei luoghi sacri a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it