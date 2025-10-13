Terni Stefano Bandecchi | Disponibile a dare le dimissioni se la giunta garantisce la realizzazione del nuovo ospedale entro cinque anni

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempistiche certe per il nuovo ospedale di Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi è intervenuto nella sala provinciale a margine del Consiglio comunale ‘aperto’ di stamattina, lunedì 13 ottobre: “Sono disponibile a dare le dimissioni da primo cittadino se la giunta regionale garantisce, mediante una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - stefano

Terni, Stefano Bandecchi: “Ero tentato di non far entrare la giunta regionale a Cardeto, è propaganda non autorizzata”

Scoppia la “guerra” degli ospedali, Stefano Bandecchi: prima quello di Terni e poi Narni-Amelia

“Cambieremo altre mille volte nei prossimi otto anni”, Stefano Bandecchi pronto al "bis" a Terni

terni stefano bandecchi disponibileBandecchi, sindaco di Terni candidato in Campania: “Rispettare le donne? Me le tro***” - Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e candidato presidente in Campania, ancora protagonista di un fatto di enorme gravità. Come scrive vesuviolive.it

terni stefano bandecchi disponibileTerni, ok dal sindaco al riconoscimento della figlia con due madri. Bandecchi: "La famiglia è amore e rispetto" - A palazzo Spada, giovedì 9 ottobre, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in qualità di ufficiale di governo, ha firmato l’atto di riconoscimento della figlia da parte di una coppia omogenitoriale. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Stefano Bandecchi Disponibile