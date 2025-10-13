Terni musicoterapia con il progetto ‘Suoni d' argento’ | Comunicare emozioni e ricordi
Riparte il progetto di musicoterapia denominato ‘Suoni d’argento’ presso il centro socio culturale Polymer. E’ rivolto agli over 65 e curato dalla cooperativa ‘La Speranza’. Si tratta di un percorso gratuito per i partecipanti che si ritroveranno ogni giovedì (ore 16) nei locali della ex Casa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
