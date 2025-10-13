Terni cocaina nascosta in una confezione di riso | arrestato 23enne arrivato in Italia da pochi giorni
Un 23enne albanese è stato arrestato a Terni per spaccio: sequestrati oltre 84 grammi di cocaina nascosti in un agriturismo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: terni - cocaina
In tasca il visto turistico, la cocaina e i soldi in contanti: arrestato dai carabinieri di Terni
I carabinieri gli trovano la cocaina nel portafoglio, rider di Terni finisce nei guai dopo il controllo
Guida da sballo, controlli a Terni: uno su sei al voltante dopo avere sniffato cocaina
Hashish, cocaina e materiale per le dosi: ragazza di Terni arrestata con il fidanzato - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: #gira in #bici e scatta l’#alt in via Campofregoso. #Cocaina addosso: #arrestato https://umbriaon.it/terni-gira-in-bici-e-scatta-lalt-in-via-campofregoso-cocaina-addosso-arrestato/… #Umbria #Albania #carabinieri #droga #spaccio - X Vai su X
Terni, cocaina nascosta in una confezione di riso: arrestato 23enne arrivato in Italia da pochi giorni - Un 23enne albanese è stato arrestato a Terni per spaccio: sequestrati oltre 84 grammi di cocaina nascosti in un agriturismo. virgilio.it scrive
Terni, in cinque alla guida dell'auto sotto l'effetto della cocaina e i carabinieri arrestano l'ennesimo finto turista albanese - Si mettono al volante dopo aver assunto cocaina, vengono fermati dai carabinieri e per tutti scatta la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Secondo ilmessaggero.it