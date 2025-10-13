Ternana a Forlì due punti persi

Segnali positivi dalla condizione fisico-atletica, servono margini di crescita (lo afferma anche Fabio Liverani ) nell’espressione di gioco e nella concretezza. Questo, in attesa della seconda trasferta consecutiva, domenica a Campobasso (alle 12.30), che precederà il big match con l’ Arezzo al “Liberati“. È senza dubbio un primo momento-verità per il potenziale e le ambizioni. A Forlì i rossoverdi non sono riusciti a conquistare l’auspicata vittoria che avrebbe dato grande forza al consolidamento della classifica, anche in vista della penalizzazione sulla cui entità pesa l’incognita derivante dalla “recidiva“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

