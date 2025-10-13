Terme di Acireale Adorno M5S | Inserire l' hotel Excelsior nel bando

"Non si può continuare a ripetere gli stessi errori aspettandosi risultati diversi. Dopo due gare andate deserte per la riqualificazione e la gestione delle Terme di Acireale, è evidente che serve un cambio di passo. È tempo di ascoltare le proposte concrete e di buonsenso: tra queste, quella di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sicilia, terme, nessuna offerta per Acireale e Sciacca: Schifani rilancia con nuovi bandi

Catania. Terme di Acireale, Adorno (M5S): «Hotel Excelsior va inserito nel bando: Schifani ascolti il territorio» - Dopo due gare andate deserte per la riqualificazione e la gestione delle Terme di Acireale, è ... Come scrive libertasicilia.it

Terme Sciacca e Acireale, via libera alla ricerca di partner - Possono essere adesso avviate dall'assessorato delle Attività produttive le procedure di selezione di partner privati per la riqualificazione e il rilancio dei due complessi termali di Sciacca e ... Lo riporta ansa.it