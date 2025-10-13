Teo Mammucari ora fa numeri di magia a Domenica In il suo ruolo stravolto dopo sole tre puntate

Il ruolo di Mammucari a Domenica In totalmente stravolto dopo meno di un mese. Il comico inizialmente era partito da un gioco telefonico, poi ridimensionato, per finire ieri a proporre un gioco di prestigio e poi introdurre Silvan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mammucari - numeri

Nel numero di Telesette in edicola, Teo Mammucari presenta la seconda edizione de “Lo spaesato”, il lunedì in prima serata su Rai2 (Ph Barbara Oizmud) #telesette #edicola #cover #Raiuno #affarituoi #stefanodemartino #ballandoconlestelle #Millyca - facebook.com Vai su Facebook

Teo Mammucari ora fa numeri di magia a Domenica In, il suo ruolo stravolto dopo sole tre puntate - Che il ruolo di Teo Mammucari a Domenica In fosse da definire era cosa chiarita da Mara Venier alla vigilia e anche dopo il debutto stagionale. Riporta fanpage.it

Lo spaesato, Teo Mammucari stasera riparte da Fuscaldo - Nella puntata di oggi, 13 ottobre 2025, Teo Mammucari è a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Si legge su msn.com