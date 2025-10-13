Tentato omicidio per motivi di droga nel Napoletano | cinque arresti

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ riconducibile a dissidi sorti per divergenze nello spaccio della droga, il ferimento di un giovane avvenuto la mattina dello scorso 27 aprile a Ercolano, in provincia di Napoli: la vittima venne raggiunta da due colpi d’arma da fuoco esplosi da un’auto. Oggi i carabinieri di Torre del Greco e di Ercolano hanno notificato cinque arresti in carcere emessi dal gip su richiesta dei magistrati della VII sezione (coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) della Procura di Napoli per i reati di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da sparo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio per motivi di droga nel Napoletano: cinque arresti

