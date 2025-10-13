Tentato femminicidio a Canicattini Bagni a Siracusa 33enne accoltellata dall' ex | è grave 34enne arrestato
A Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, un 34enne ha atteso l'ex fuori dal lavoro e poi l'ha accoltellata. La donna è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: tentato - femminicidio
Tentato femminicidio, l’aggressore resta in carcere. “L’arredamento usato come arma”
‘Samantha uccisa con tre colpi alla testa’. Femminicidio-suicidio, la donna ha tentato di fuggire
Femminicidio-suicidio a Pisa, Samantha Del Gratta uccisa con tre colpi alla testa: “Ha tentato di fuggire”
+++Tentato femminicidio a Canicattini Bagni (Siracusa). Aspetta l'ex fidanzata davanti al posto di lavoro e la accoltella. La donna è in gravissime condizioni. #IoSeguoTgr - X Vai su X
Si attende l’esito dell’autopsia sul corpo della donna ma sembra che il colpo letale sia stato uno. E anche il nipote era un obiettivo dell’uomo accusato anche di tentato omicidio https://qds.it/femminicidio-pescarese-voleva-uccidere-pure-nipote/?fbclid=IwZXh0 - facebook.com Vai su Facebook
Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, trentaduenne gravissima - Avrebbe aspettato la giovane all'uscita del posto di lavoro e l'avrebbe colpita con più coltellate ... Secondo rainews.it
Tentato femminicidio a Canicattini Bagni: accoltellata dall’ex compagno all’uscita dal lavoro - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. Segnala msn.com