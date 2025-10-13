Tentato femminicidio a Canicattini Bagni a Siracusa 33enne accoltellata dall' ex | è grave 34enne arrestato

A Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, un 34enne ha atteso l'ex fuori dal lavoro e poi l'ha accoltellata. La donna è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

