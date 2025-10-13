Tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise | scarcerati i due giovani di Giugliano

Sono stati scarcerati i due giovani di Giugliano arrestati nei giorni scorsi per la tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise e per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Carlo Di Marino, classe 2006, difeso dall’avvocato Matteo Casertano, e di F.C., minorenne classe 2008, assistito dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Tentata rapina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise: scarcerati i due giovani di Giugliano

