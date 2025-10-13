Tentata rapina all’Ovs Spruzza spray urticante Arrestato dalla polizia

Nel tardo pomeriggio di sabato è entrato nel negozio di abbigliamento Ovs di via di Roma, in pieno centro a Ravenna, apparentemente per acquistare dei vestiti. In realtà il suo intento, come riferito da due commesse e da un addetto alla sicurezza del punto vendita, era quello di rubare. E, una volta scoperto, ha utilizzato lo spray al peperoncino contro i tre, per guadagnarsi la fuga. Sul posto però si sono precipitati gli agenti delle Volanti della questura di Ravenna che hanno arrestato per tentata rapina aggravata il ventiseienne Mohamed Marahi, originario del Marocco, regolare ma senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

