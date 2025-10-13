Tentata concussione assolto con formula piena il consigliere metropolitano Castorina

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio, alle ore 19, il Tribunale penale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, presieduto dalla presidente, dott.ssa Silvia Capone, ha assolto dall’accusa di tentata concussione il consigliere metropolitano della città di Reggio Calabria, Antonino Castorina. Lo rende noto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tentata - concussione

Indagata per tentata concussione l’ex vice di Pisapia. Disse a Tancredi: “Mollate un po’ i cantieri o vi travolgono”

Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione

tentata concussione assolto formulaReggio Calabria, assolto Antonino Castorina: nessuna tentata concussione - La difesa: «Nessun incontro con i vertici Avr, nessuna richiesta, nessun potere sui fondi» ... Segnala corrieredellacalabria.it

tentata concussione assolto formulaReggio Calabria, il Consigliere Metropolitano Antonino Castorina assolto dall’accusa di tentata concussione - "In data odierna, il Tribunale penale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, presieduto dalla Dott. Segnala reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Tentata Concussione Assolto Formula