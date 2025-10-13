Tentata concussione assolto con formula piena il consigliere metropolitano Castorina
Questo pomeriggio, alle ore 19, il Tribunale penale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, presieduto dalla presidente, dott.ssa Silvia Capone, ha assolto dall’accusa di tentata concussione il consigliere metropolitano della città di Reggio Calabria, Antonino Castorina. Lo rende noto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
