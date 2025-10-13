Tentano un furto in una casa a Polla messi in fuga dai vicini

Furti in netto calo nel Vallo di Diano dopo un periodo di allarme. Questo anche per i continui controlli preventivi delle forze dell'ordine, soprattutto dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, tuttavia alcuni episodi accadono come quello di Polla.La bandaIn quatto sono entrati in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

tentano furto casa pollaPolla, tentano furto in un'abitazione: messi in fuga dai vicini - Il controllo meticoloso e preventivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, ha fatto diminuire i furti nel Vallo di Diano, tuttavia ... Da msn.com

