Tentano rapina all' ufficio postale scappano e poi vengono arrestati Ma anche subito scarcerati

Momenti di paura venerdì scorso all’ufficio postale di via Cesare Battisti, teatro di un tentativo di rapina che ha visto protagonisti due giovani di Giugliano. Si tratta di C.D.M., classe 2006, difeso dall’avvocato Matteo Casertano, e di F.C., minorenne classe 2008, assistito dall’avvocato Luigi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

