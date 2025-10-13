Tentano rapina all' ufficio postale scappano e poi vengono arrestati Ma anche subito scarcerati
Momenti di paura venerdì scorso all’ufficio postale di via Cesare Battisti, teatro di un tentativo di rapina che ha visto protagonisti due giovani di Giugliano. Si tratta di C.D.M., classe 2006, difeso dall’avvocato Matteo Casertano, e di F.C., minorenne classe 2008, assistito dall’avvocato Luigi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: tentano - rapina
Tentano rapina a tiktoker, reagisce e sparano contro ristorante
Mugnano, tentano rapina a tiktoker: reagisce e sparano contro ristorante
Tentano una rapina con pistola scacciacani: denunciati tre minorenni a Calci
Ravenna. Tentata rapina in un negozio in centro con lo spray al peperoncino. Arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Rapine agli uffici postali, incendi e tentato omicidio: domiciliari per uno della banda - Il gip Coppola del tribunale di Napoli Nord ha rigettato la richiesta di misure cautelari per gli altri 6 rapinatori. Secondo casertanews.it
Marcianise, rapina alle Poste sventata dalla Polizia Municipale: arrestati due giovani di Giugliano - È culminato con un doppio arresto il tentativo di rapina in un ufficio postale questa mattina, a Marcianise, in via Cesare Battisti, a ... Da pupia.tv