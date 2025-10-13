Tenta la fuga in bicicletta con 20 dosi di cocaina | arrestato 38enne in centro a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 38 anni, già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Intorno alla mezzanotte, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: tenta - fuga

